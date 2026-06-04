У Кремлі отримали лист Зеленського: що сказав Пєсков

У Кремлі повідомили, що бачили лист від президента України Володимира Зеленського, однак Володимиру Путіну про нього доповідять пізніше.

Про це заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

За словами Пєскова, лист від української сторони вже був отриманий і зафіксований відповідними структурами, однак Путін ознайомиться з його змістом пізніше.

Окремо він прокоментував можливість особистої зустрічі двох лідерів. Пєсков заявив, що якщо Зеленський зацікавлений у переговорах, він нібито може приїхати до Москви.

Інших деталей щодо змісту листа або потенційних перемовин у Кремлі наразі не розкривають.

4 червня президент України Володимир Зеленський написав відкритого листа лідеру Кремля Путіну, в якому запропонував зустрітися та "закінчити війну".

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що лист "є серйозною та вагомою пропозицією щодо завершення війни" і його офіційно передадуть через дипломатичні канали.

Тристоронні переговори у Женеві 17-18 лютого

Востаннє перемовини між Росією, Україною та США відбулися 17 лютого у швейцарській Женеві. Обговорення були зосереджені на практичних питаннях та механіці можливих рішень.

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф заявив про "значний прогрес" за підсумками першого дня тристоронніх переговорів у Женеві. За його словами, обидві сторони домовилися надати оновлену інформацію своїм лідерам та продовжити роботу над досягненням мирної угоди.

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час цих перемовин, сторони досягли "конструктивності" щодо моніторингу припинення вогню, й американська сторона точно братиме у цьому участь.

Наступні раунди тристоронніх зустрічей між Україною, РФ та США поки не мають точних дат та місць проведення. За матеріалами Суспільне Новини