В ЄС схвалили програму на 1,5 млрд євро для розвитку європейської та української оборонки

Єврокомісія схвалила 30 березня робочу програму на 1,5 млрд євро в рамках Європейської програми оборонної промисловості (EDIP) – інструмента, який зокрема передбачає інтеграцію оборонної промисловості України в оборонно-промисловий комплекс ЄС.

EDIP вирішує нагальні проблеми європейської оборони та безпеки шляхом нарощування виробничих потужностей, посилення співпраці з Україною, зміцнення спільних європейських закупівель та розвитку європейських оборонних проєктів, що становлять спільний інтерес, що є значним кроком у зусиллях ЄС щодо зміцнення безпеки Європи.

"Тепер держави-члени ЄС, Норвегія і, вперше в рамках оборонно-промислової програми ЄС, Україна та їхні галузі можуть скористатися можливостями фінансування для посилення оборонної співпраці та нарощування виробництва", – заявив Андрюс Кубілюс, єврокомісар з питань оборони і космосу.

Понад 700 млн євро буде спрямовано на підтримку збільшення виробництва ключових оборонних компонентів та продуктів, включаючи системи протидії безпілотникам, ракети та боєприпаси. Сюди входить 260 млн євро в рамках Інструменту підтримки України (USI), який допоможе відновити і модернізувати оборонну технологічну і промислову базу України (DTIB) шляхом інвестування у спільні проєкти, що збільшують виробничі потужності як в Україні, так і в Європі.

Європейські оборонні проєкти, що становлять спільний інтерес (EDPCI), отримають 325 млн євро на започаткування та реалізацію амбітних спільних промислових проєктів. Ці проєкти спрямовані на користь ширшої частини ЄС, а також відкриті для Норвегії та України.

З метою зменшення фрагментації та підвищення ефективності EDIP профінансує 240 млн євро на спільну закупівлю оборонного обладнання, в тому числі засобів протидії безпілотникам, протиповітряної і протиракетної оборони, а також наземних і морських бойових систем, державами-членами ЄС і Норвегією. Консорціуми замовників можуть подавати заявки на фінансування, при цьому гранти можуть становити до 20 млн євро на один проєкт.

Оборонні стартапи, в тому числі малі і середні підприємства (МСП) і компанії з середньою капіталізацією, отримають 100 млн євро підтримки у вигляді акціонерного капіталу через Фонд прискорення трансформації ланцюгів постачання в оборонній сфері (FAST).

В рамках ініціативи ЄС BraveTech нова програма оборонних інновацій отримає додаткові 35,3 млн євро від EDIP USI, що підтримає як українські, так і європейські галузі, зокрема стартапи та МСП, стимулюючи інновації для вирішення нагальних проблем, з якими стикаються Збройні сили України, та покращення конкурентоспроможності європейської оборонної промисловості.

Перший раунд конкурсів EDIP буде доступний на Порталі фінансування та тендерів ЄС з 31 березня 2026 року.

Європейська програма оборонної промисловості (EDIP) була прийнята 8 грудня 2025 року. Це одна з багатьох ініціатив ЄС, спрямованих на підвищення обороноздатності та розвиток європейської оборонної промисловості у світлі мінливого безпекового ландшафту. Програма передбачає 1,5 млрд євро грантів на період 2026-2027 років.

