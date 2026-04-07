Венс заявив про спроби спецслужб України вплинути на вибори у США і в Угорщині

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у спецслужбах України "є елементи", що намагалися втрутитися і в американські, і в угорські вибори.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у вівторок на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном в Будапешті.

За словами Венса, США усвідомлюють, що "в українських спецслужбах є елементи, які намагаються вплинути на хід американських виборів, на угорські вибори".

"Це просто те, чим вони займаються. Це – це частина ціни, яку доводиться платити за співпрацю з певними елементами їхньої системи. Я намагаюся нагадувати собі, що Україна, як і Сполучені Штати, є дуже складним місцем. Є хороші люди, і є погані люди. Є люди, які намагаються втручатися у вибори інших країн, і є люди, які просто кажуть: "Ми віримо у суверенітет для всіх, і саме це ми підтримуємо", – заявив віцепрезидент США.

Він додав, що в українській системі були люди, які "проводили кампанію разом із демократами буквально за кілька тижнів до президентських виборів, на яких Дональд Трамп дуже впевнено переміг у листопаді 2024 року".

"Тож я усвідомлюю ці речі, але не думаю, що Віктор (Орбан) дозволяє їм впливати на себе. Я не дозволяю їм впливати на себе… І що б не думали про мене або про когось іншого певні елементи в українській системі, я справді вірю, що в інтересах України, в інтересах Європи та Угорщини, в інтересах Сполучених Штатів, щоб ця війна закінчилася якомога швидше", – додав Венс.

Нагадаємо, Венс також заявив, що прибув у Будапешт, оскільки "втручання Брюсселя" у вибори в Угорщині є обурливим.

Також Венс позитивно оцінив позицію прем’єра Віктора Орбана щодо російсько-української війни.

Раніше ЗМІ повідомляли, що поїздка Венса до Будапешта має на меті підтримати партію Орбана "Фідес" на парламентських виборах. Зазначалося, що віцепрезидент США виступить на передвиборчому мітингу прем’єра Угорщини.