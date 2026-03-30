ЗМІ: Іспанія пообіцяла передати Україні п’ять ракет до Patriot

Під час нещодавнього візиту президента України Володимира Зеленського до Іспанії Мадрид пообіцяв передати Україні п’ять ракет до систем ПРО Patriot на тлі їх загальносвітового дефіциту через війну на Близькому Сході.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє El Pais з посиланням на джерела в іспанському уряді.

Іспанський уряд вважає, що війна в Ірані, розпочата США та Ізраїлем без інформування та консультацій із європейськими союзниками, не є війною Європи. Але він переконаний, що Європа ставить на карту своє майбутнє у війні в Україні, де російське вторгнення поставило під загрозу суверенітет і територіальну цілісність держави, порушуючи міжнародне право.

Іспанські урядові джерела підтвердили те, про що не згадав під час візиту президент Зеленський – про обіцянку п’яти ракет до Patriot від Іспанії.

Йдеться про ракети Patriot PAC-2, що перебувають на озброєнні полку протиповітряної артилерії іспанської армії, дислокованого в Марінесі (Валенсія). Хоча це не найсучасніші ракети – Міністерство оборони має програму їх модернізації до версії PAC3 – їхня вартість становить від 3 до 4 мільйонів доларів за одиницю, загалом близько 15 мільйонів євро.

Однак на цей час справжньою проблемою є не гроші, а нездатність головного виробника, американської компанії Raytheon, задовольнити попит, який різко зріс. Фактично, термін поставки чотирьох батарей ракет Patriot конфігурації 3+, які Іспанія замовила майже за 1,5 мільярда євро, постійно відкладається і зараз припадає на 2031 рік. Це дуже дефіцитний товар, у тому числі й у військових арсеналах Іспанії. Тому подарунок прем'єра Педро Санчеса Зеленському набуває ще більшої цінності.

Це не перший раз, коли Іспанія постачає ракети Patriot до Києва. У 2024 році вона вже передала дві партії з невизначеною кількістю ракет. Тоді рішення було прийнято після тривалих суперечок із НАТО, яке тиснуло на країни, що мали ці ракети, щоб вони надали їх Києву. Тепер саме іспанський уряд взяв на себе ініціативу.

Під час свого останнього візиту Зеленського до Іспанії Санчес підтвердив своє зобов'язання поставити Україні цього року озброєння на суму 1 млрд євро відповідно до угоди, підписаної в травні 2024 року, завдяки чому іспанська військова допомога з початку війни в лютому 2022 року вже становитиме 4 млрд євро. Частина нових проєктів фінансуватиметься за рахунок програми SAFE ЄС.

Також Санчес говорив, що криза на Близькому Сході не відверне увагу його країни від підтримки України.

Своєю чергою Зеленський заявив про підписання серії угод про співпрацю між українськими та іспанськими компаніями оборонно-промислового комплексу.