Мобилизация для рф будет стоить 1,3 триллиона ежегодно - ОП

Мобилизация в России потребует ежегодно 1,3 трлн рублей из бюджета. Безумные решения всегда имеют катастрофические последствия для сумасшедших.

Об этом написал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в Телеграме, сообщает Укринформ.

"Мобилизация будет обходиться российскому бюджету минимум в 1,3 триллиона рублей ежегодно. Дефицит растет, доходы падают благодаря санкциям. Безумие всегда обходится очень дорого и имеет катастрофические последствия для сумасшедших", - подчеркнул Ермак.

21 сентября президент россии владимир путин подписал указ о "частичной мобилизации", министр обороны рф Сергей Шойгу заявил, что в рф будут мобилизованы 300 тысяч резервистов. Пункт указа о количестве лиц, подлежащих мобилизации, не опубликован.

По данным СМИ, этот пункт позволяет минобороны рф призвать один миллион людей.