Німеччина не ставить вимог Україні щодо використання поставленої зброї проти РФ - посол

Уряд Німеччини при передачі озброєння Україні не ставить вимогу про те, як і де її не можна використовувати.

Про це сказала посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв’ю "Європейській правді".

"Я читала про нібито вимоги інших партнерів. У Німеччині я про це нічого не чула. Я була недавно на конференції послів, про це мова не йшла. Ми передаємо зброю і більше не можемо впливати на те, що буде зроблено з цієї зброєю", - сказала Фельдгузен.

На уточнювальне питання, чи буде рішення тепер в компетенції Збройних сил України, вона відповіла: "А хто ж ще буде нею користуватись".

Посол також заявила, що Німеччини не визнає псевдореферендуми на окупованих територіях і для Берліна це територія України "і Україна робить на своїй території те, що вважає за потрібне".

"Росія буде казати, що це наша територія і за наступ на нашу територію ми можемо відповісти. Це чітка ескалація з боку Росії. Ми чітко сказали, що це псевдоголосування, це не референдуми", - сказала вона.

За словами Фельдгузен, в ЄС вже ведуться переговори про нові санкції проти причетних до проведення псевдоголосувань.

"Ми будемо говорити з нашими партнерами, навіть на інших континентах, про те, що це не вибори, це просто шантаж людей, які там живуть. З нашими близькими партнерами ми вже говоримо про додаткові санкції", - сказала посол.

Нагадаємо, Брюссель підтвердив, що починає підготовку восьмого пакета санкцій проти Російської Федерації за агресивну війну проти України.

Раніше повідомлялося, що ЄС може ухвалити новий пакет санкцій проти Росії вже 6-7 жовтня, коли відбудеться засідання Європейської ради, а Європейська комісія внесе відповідні пропозиції вже цього тижня.