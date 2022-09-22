Стратегічне командування США вважає реалістичною можливість прямого ядерного конфлікту

Американське військове командування вважає, що можливість прямого ядерного конфлікту з Росією чи Китаєм є реалістичною, що потребує перегляду підходів до ведення війни.

Про це заявив командувач Стратегічного командування США адмірал Чарльз Річард, повідомляє Укрінформ з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони США.

Виступаючи на панельній дискусії на тему «Америка під ударом — захист батьківщини», адмірал Річард зазначив, що дискусія присвячена «можливому прямому ядерному конфлікту з ядерною державою».

«Нам не доводилося робити цього понад 30 років. Наслідки цього глибокі. Вони важливі для захисту батьківщини. Вони важливі для стратегічного стримування, а також для досягнення нами національних цілей. І це вже не теоретично», — сказав він.

Кожен план і можливості Міністерства оборони США базуються на припущенні, що стратегічне стримування, і зокрема ядерне стримування, діє, зазначив Річард. Однак якщо це припущення не виконується, «ніщо інше в міністерстві чи об’єднаних силах не працюватиме так, як було розроблено», - підкреслив він.

«Росія та Китай можуть перейти до будь-якого рівня насильства, який вони виберуть, у будь-якій сфері за допомогою будь-якого інструменту в усьому світі», — сказав він, додавши, що Сполучені Штати давно не стикалися з такими опонентами.

Через це відомству доведеться змінити свій підхід до ведення війни, зазначив адмірал Річард, додавши, що більш повільні традиційні підходи до ескалації більше не працюють.

Захищаючи батьківщину, «бойові командири повинні будуть швидко діяти проти супротивника в усіх сферах: на суші, на морі, в повітрі, космосі та кіберпросторі», - сказав він.

За його словами, нещодавно проведений перегляд ядерних підходів містить чудову стратегію, яка передбачає модернізацію ядерної тріади та її системи управління.

«Нам потрібно реалізувати цю дуже хорошу стратегію, оскільки загроза з боку Китаю продовжує зростати. І ми не знаємо, чим це закінчиться, оскільки загроза з боку росії також продовжує зростати разом з іншими викликами, з якими ми стикаємося», — сказав адмірал Річард.