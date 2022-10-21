Ілон Маск потролив Медведєва під його твітом про відставку Ліз Трасс

Заступник голови Ради безпеки РФ і колишній російський президент Дмитро Медведєв написав черговий пост на адресу Ліз Трасс після її відставки з посади прем'єр-міністерки.

"Бувай, бувай, Ліз Трасс, вітаю, салате", - зокрема, написав він.

Твіт Дмитра Медведєва

Таким чином, політик із країни-агресора використав жарт жителів Великобританії, які робили ставки, хто протримається довше - салат-латук, що згниває за 35 днів, або глава уряду на своїй посаді. Ліз Трасс заявила про свою відставку 20 жовтня, через 6 днів після того, як британські букмекери запустили відеотрансляцію, щоб стежити "за перегонами між Трас та салатом". Таким чином, латук протримався довше за британського прем'єр - міністра, про що і написав Медведєв у своїй публікації.

Під твітом російського політика свій коментар залишив американський мільярдер, засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск.

"Досить хороший тролінг, якщо бути чесним, - написав він, а після цього запитав у Медведєва, як справи у російської армії в Донецькій області: Між іншим, як справи в Бахмуті?"

Нагадаємо, справи у російської армії під Бахмутом не дуже. Американський Інститут вивчення війни вважає, що окупанти лише імітують наступ у цьому районі, щоб показати себе "переможцями" хоч на якомусь напрямку. Це відбувається на тлі поразок у Харківській та Херсонській областях.

Твіт Дмитра Медведєва - не перший злий випад у бік Ліз Трасс. До цього російський політик називав її у своїх публікаціях "фрик-тіткою та термоядерною русофобкою ".

За матеріалами "Фокус"