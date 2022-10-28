Маск закрив угоду з Twitter та звільнив топменеджерів

Новий власник глобальної соцмережі Ілон Маск звільнив кількох керівників Twitter Inc. після того, як завершив поглинання компанії. "Птаха звільнено", написав мільярдер на своїй сторінці.

Маск звільнив генерального директора Парага Агравала та фінансового директора Неда Сігала після завершення угоди. Посади залишили також вищий керівник з юридичних і політичних питань Twitter Віджай Ґадде, і головний юрисконсульт Шон Еджетт. У Twitter поки не дають офіційних коментарів, повідомляє The Wall Street Journal.

Через кілька годин після цих подій Маск написав у своєму "Твіттері": "птаха звільнено", мабуть посилаючись на Twitter, логотип якого є синій птах.

Маск вперше погодився купити Twitter у квітні за 44 мільярди доларів, потім погрожував вийти з угоди, перш ніж цього місяця знову змінити курс і зобов'язатися завершити придбання. Раніше він висловлював незадоволення деякими з вищих посад у Twitter, в один момент відповівши на твіт пана Агравала за допомогою емодзі. Він також використовував сайт, щоб висміяти пані Гадде, вищого юридичного представника, опублікувавши зображення із текстом, який повторював звинувачення в лівій політичній упередженості Twitter.

Цього тижня з'явилися ознаки того, що Маск наблизився до придбання платформи соціальної мережі до крайнього терміну - до 17:00 п'ятниці. Банки почали надсилати гроші для здійсненя угоди. Маск також змінив свою біографію в Twitter на Chief Twit, запостив фотографію того, як він заходить у штаб-квартиру соціальної медіа-платформи у Сан-Франциско, та опублікував у Twitter заяву, в якій пояснює рекламодавцям своє бачення сайту.

Закриття угоди завершує багатомісячну сагу про те, придбає Маск компанію чи ні. Ця угода також передає одну з найвідоміших у світі платформ соціальних медіа під контроль найбагатшої людини світу, що буде мати наслідки для майбутнього онлайн-дискурсу. Називаючи себе абсолютистом свободи слова, Маск пообіцяв обмежити модерацію вмісту на користь свободи слова. Однак такий підхід може спричинити конфлікти з деякими рекламодавцями, політиками та користувачами, які віддадуть перевагу більш модерованій платформі.

За матеріалами speka.media, InternetUA