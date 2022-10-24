SpaceX не вимкне в Україні Starlink, навіть без фінансування Пентагону – Масж
Компанія SpaceX продовжувала б обслуговування системи супутникового зв’язку Starlink в Україні, навіть якби Міноборони США відмовилося його фінансувати.
Про це повідомив голова компанії Ілон Маск у Twitter.
"Перш ніж Пентагон надіслав відповідь, я сказав Михайлу Федорову, що SpaceX не вимкне Starlink, навіть якщо Міністерство оборони США відмовиться надати фінансування", – зазначив він.
Зі свого боку міністр цифрової трансформації Михайло Федоров підтвердив слова Маска.
"Вдячний Ілону Маску. Перед усіма розмовами про фінансування ви підтвердили мені, що в будь-якому разі забезпечите роботу Starlinks в Україні. Це було критично важливо для України. Ми вам вдячні", – написав міністр.