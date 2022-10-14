Термінали Starlink продовжать працювати в Україні

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що термінали супутникового зв'язку Starlink продовжуватимуть працювати в Україні.

- Термінали Starlink працювали, працюють та працюватимуть. Не турбуйтеся, - написав він у Telegram, повідомляє ICTV.

Нагадаємо, що радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що Україна знайде рішення, щоб система супутникового зв'язку Starlink американської компанії SpaceX продовжила роботу в Україні.

Раніше компанія SpaceX звернулася до Міністерства оборони США із запитом на виділення додаткових коштів, оскільки більше не зможе сплачувати за роботу системи супутникового зв'язку Starlink в Україні.