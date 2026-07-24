Росія вдарила по Україні двома "Оніксами" та трьома балістичними ракетами - Ігнат

Росія вдень 24 липня завдала удару по території України двома "Оніксами" та трьома балістичними ракетами, одну з яких вдалося збити. Атака відбулася вдень, що може бути пов'язано з публічним заходом в Київській області.

Як передає Укрінформ, про це повідомив у телеефірі начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Вже вся Україна зараз бачить, що відбулося, що відбувся удар - балістика, швидкісна балістика - і з північного напрямку, а потім ще й додали вони ракети "Онікс" по півдню, де не досягли вони цілей, але все ж таки атака така була і загроза зберігається", - зазначив Ігнат.

Він зауважив, що ворог накопичив певну кількість ракет і найближчими днями громадянам потрібно бути максимально уважними та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

Речник звернув увагу, що сьогодні ворог завдав ударів балістикою вдень, а не вночі, як зазвичай. Це пов'язано з тим, що в Україні відбувався масовий захід.

"Я думаю, правоохоронці і відповідні служби розберуться з цим питанням. Тому що в нас в Збройних Силах давно заборонено проведення публічних заходів, відповідно великі зібрання, скупчення, тому що це безпека, і про це потрібно пам'ятати і усім цивільним. Тому що країна у війні, і потрібно дотримуватись тих вимог в будь-який час - вдень чи вночі, і заходи планувати відповідно до вимог безпеки", - зазначив речник.

Ігнат уточнив, що ворог застосував три балістичні ракети, одну з яких вдалося перехопити.

"Два у нас "Онікса" (надзвукова протикорабельна ракета середнього радіуса дії - ред.), так, і три балістики станом на зараз. Була інформація і про 10 ракет, писали Телеграм-канали різні. Поки маємо три ракети, одну з них вдалось перехопити протиповітряній обороні, а дві, на жаль, не вдалось. І, власне, по Київщині вони зафіксовані ті два влучання", - зазначив Ігнат.

Інформуючи про нічну атаку ворога, речник зауважив, що крім класичних БПЛА, які ворог завжди застосовує, почали більше застосовувати реактивні БПЛА та ударні дрони з каналами управління, де оператор в реальному режимі часу може змінювати напрямок і ціль.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко повідомив, що внаслідок російського ракетного удару по Київській області, попередньо, загинули 10 осіб, ще близько сотні людей отримали поранення різного ступеня важкості.