Сили оборони у липні тільки дронами знешкодили понад 30 000 окупантів - Зеленський

Сили оборони у липні знешкодили тільки безпілотниками понад 30 тисяч чоловік особового складу армії ворога.

Про це у вечірньому відеозверненні заявив Президент Володимир Зеленський, передає Укрінформ.

Глава держави зазначив, що сьогодні заслухав доповідь СБУ та погодив нові операції.

"Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень. Вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме "Альфа" Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці! І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження", - підкреслив Зеленський.

Він наголосив, що тенденція на фронті незмінна: росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових.

Глава держави запевнив: "У нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України буде ще більше дронів".

Служба безпеки України протягом 40-денної операції впливу на Російську Федерацію уразила понад 100 стратегічних об'єктів в російському тилу та на тимчасово окупованих територіях і більш як 21 тисячу цілей на фронті.