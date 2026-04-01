"Армія дронів": Викрито схему заволодіння БпЛА на 15 млн грн

Правоохоронці викрили масштабну міжрегіональну схему заволодіння та продажу безпілотників, переданих військовим у межах державного проєкту "Армія дронів", повідомили у середу, 1 квітня, Офіс генерального прокурора, Державне бюро розслідувань (ДБР) і спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону.

За даними слідства, до організації схеми причетний командир підрозділу однієї з військових частин Збройних сил України (ЗСУ), а також двоє цивільних спільників - працівник логістичної компанії та 34-річна жінка, уточнили в Національній поліції.

Учасники схеми могли привласнити понад 340 дронів

Як з'ясувало слідство, з листопада 2024 року до березня 2026 року військовий організував схему системного незаконного списання дронів, що були на обліку військових частин та виконували бойові завдання на лінії бойового зіткнення. Йдеться про безпілотники, що надходили в рамках проєкту "Армія дронів".

Схема діяла на Донеччині, Харківщині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та в інших областях.

"Безпілотники незаконно списували з обліку, після чого передавали цивільним спільникам для подальшого продажу через спеціалізованs інтернет-платформи з використанням анонімних акаунтів. Зберігали БпЛА в житлових і господарських приміщеннях, а також у приміщеннях поштового оператора", - повідомила прокуратура.

Учасникам схеми інкримінують привласнення понад 343 дронів різних типів вартістю 15,23 мільйона гривень. Як вважає слідство, кошти, отримані злочинним шляхом, ймовірно, використовувалися для придбання нерухомості, транспортних засобів та ювелірних виробів.

Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною четвертою статті 410 КК України - привласнення військового майна в умовах воєнного стану. До них застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Командир підрозділу збагатився майже на 11 млн гривень

Слідство також встановило, що командир підрозділу протягом минулого року придбав активів на суму понад 10,7 мільйона гривень, що суттєво перевищує його законні доходи. У його власності та власності його родини з'явилися будинки в Запоріжжі та на Дніпропетровщині, чотири квартири на узбережжі Чорного моря в районі селища Фонтанка, а також комерційна нерухомість на Одещині.

"Квартири в елітному будинку у Фонтанці на узбережжі Чорного моря офіцер придбав всім членам родини. Сюди він заселив і своїх батьків, і батьків дружини, ще одна квартира була для здачі в оренду, а четверта - виключно для відпочинку офіцера з дружиною. (...) Крім того, обзавівся і автопарком елітних транспортних засобів: Audi Q7, дві Toyota Land Cruiser 200, два автомобілі Mercedes-Benz преміумкласу, а також вантажівка DAF із напівпричепом", - розповіли у ДБР.

Під час обшуків правоохоронці вилучили квадрокоптери DJI Matrice 4T та DJI Mavic 4 Pro; корпуси БпЛА з комплектуючими, паспорти і сертифікати; пакування та наклейки із серійними номерами; автомобілі Toyota Land Cruiser 200 та Mercedes-Benz GL 350 CDI, а також документи на Audi Q7 і Mercedes-Benz G-класу; 1 483 700 гривень готівкою; імітаційні засоби у вигляді 50 тисяч доларів (для документування злочину); документи на нерухомість; чорнові записи та мобільні телефони.

Військовому окремо повідомили про підозру в незаконному збагаченні, його арештовано з альтернативою 10 мільйонів гривень застави. За матеріалами DW.