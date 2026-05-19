Мінімальна зарплата військовослужбовця ЗСУ буде від 30 тис. грн, - Сирський

Особливість нової реформи мобілізації буде у тому, що розмір зарплати кожного військового складатиме від 30 тисяч гривень щомісяця. Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський в інтерв'ю "Головкому".

- Для тих. хто не захоче укладати контракти, буде мобілізація. Особливість у тому, що всі одержують абсолютно однакові рівні грошового забезпечення - додаткові надбавки, які там прописані, - сказав Сирський.

За його словами, Україна впроваджує інноваційний проект, який вперше реалізується у країнах, що воюють. Як зазначив головком, мінімальний рівень військового ЗСУ передбачений у розмірі 30 тисяч гривень. Він упевнений, що це створить додатковий стимул для бійців.

- Мінімальний рівень буде 30 тисяч гривень. Далі - доплати. Насамперед для тих, хто бере участь в активних бойових діях. Першочергово це для військових мезанізованих, мотопіхотних, денсантно-штурмових бригад та морської піхоти. Тобто ті посади, яких не вистачає на полі бою, - зазначив він.

14 травня народний депутат Максим Заремський заявив, що українцям пропонують "продавати" бронювання від мобілізації за 8,5 тисяч гривень.

11 травня ЗМІ писали, що одним із варіантів реформи ТЦК є створення "Офісів резерву+".