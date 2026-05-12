Пісторіус: Росія втрачає силу на всіх рівнях

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус побачив ознаки перелому у виснажливій оборонній війні, яку Україна веде проти російських загарбників.

Про такі свої враження Пісторіус повідомив у вівторок, 12 травня, після відвідин українських бойових позицій на Запорізькому напрямку, а також на Дніпропетровщині.

"Я вважаю, що українці справді мають ініціативу. Росія зараз перебуває в фазі слабкості - як економічно, так і внутрішньополітично, а також на полі бою", - заявив Пісторіус, якого цитує інформагенція dpa. На підтвердження своїх слів Пісторіус додав: "Українці досягають величезних успіхів. Удари по російській військовій інфраструктурі в тилу стають дедалі дошкульнішими й дають результат".

Пісторіус каже, що песимістичних прогнозів щодо України вже ніхто не дає

Крім того, німецький урядовець констатував, що нині спостерігається помітне збільшення оптимізму в оцінках оборонних спроможностей України. "Сьогодні багато хто говорить про вирішальну фазу війни, можливо, на користь України", - сказав Пісторіус. Водночас за його словами, вкрай песимістичні прогнози щодо подальшого перебігу війни для України вже ніхто не озвучує й не поділяє.

Саме це, можливо, пояснює, чому російський президент Володимир Путін заговорив про швидке завершення війни, хоча сам може припинити її в будь-який момент, пояснив керівник німецького оборонного відомства.

Під час відвідин Пісторіусом командних пунктів Сил оборони України українські військові показали німецькому міністру, як вони застосовують дрони для розвідки та ураження російської техніки й живої сили. Пісторіус мав змогу у реальному часі спостерігати за поточними операціями українських оборонців, пише dpa.

