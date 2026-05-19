У ЗСУ планують запровадити короткі контракти для військових

У Збройних Силах України планують запровадити систему короткострокових контрактів терміном від шести до десяти місяців.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський в інтерв'ю Militarnyi.

"Запровадження так званого короткого контракту на шість-дев'ять місяців - для тих військовослужбовців, які звільнилися за станом здоров'я в результаті поранень, але мають бажання заключити контракт", - сказав він.

За словами Сирського, такі зміни розроблялися з урахуванням побажань самих військовослужбовців. Чимало з них просили про мінімальні терміни служби, тому для новобранців залишать звичайні контракти від двох-трьох років, а інші зможуть самі обирати зручний варіант служби.

Окремо головнокомандувач наголосив, що в силі залишається і звичайна мобілізація без контракту, зокрема рівень грошового забезпечення та надбавок для всіх буде однаковим.

"Це дійсно інноваційний проєкт, який вперше запроваджується, напевно, у воюючих країнах", - підкреслив він.

Крім того, Сирський пояснив, що для чинних військових термін нового контракту становитиме 10 місяців, тоді як для новобранців діятимуть стандартні договори на 2-3 роки або більше.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський доручив Генеральному штабу підготувати пропозиції щодо нових форматів контрактної служби.