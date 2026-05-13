Україна стала гарантом безпеки, який завадив російському вторгненню в Європу - експерт

Геополітичний аналітик Джонатан Фінк вважає, що ймовірне вторгнення Росії в країни Балтії буде малоефективним, і називає Україну одним з гарантів безпеки для Європи, яка вже запобігла просуванню російських військ углиб континенту.

Про це британський політичний експерт сказав в інтерв'ю UATV, передає Укрінформ.

"Єдина гарантія безпеки, яка завадила російським військам вже зараз бути в Берліні, - це Україна та українська кров, якою омиті українські інновації. Це єдине, що запобігло захопленню Європи", - наголосив Фінк.

Він пояснив, що незважаючи на драматизм його слів ті, хто розуміє російську імперську машину, визнають, що це не є перебільшенням.

"Не виключено, що якщо вони закінчать воювати тут (в Україні - ред.), то звернуть свою увагу на Європу", - додав експерт.

На підтвердження своїх слів він зазначив, що Росія вже значно розширює свої можливості використання безпілотників, включаючи підготовку великої кількості операторів БПЛА, яких може бути більше, ніж цілі збройні сили окремих європейських країн.

Відповідаючи на запитання про можливість нападу Росії на країни Балтії, Фінк не виключив імовірність такого сценарію але додав, що об'єктами такої атаки виступають не країни Балтії, а Євросоюз на НАТО.

"Вони хочуть фрагментувати та знищити НАТО. Вони хочуть знищити Європейський Союз. Вони хочуть перетворити Європу на мозаїку держав, які будуть поєднані з Росією (залежні від РФ - ред.)", - зазначив експерт.

Він висловив припущення, що атака на країни Балтії не досягне цих цілей, бо викличе набагато сильнішу відповідь.

Фінк також переконаний, що досвід бойових дій в Україні довів, що Росія менш ефективна у звичайній війні, ніж це очікувалося, тому вона буде вдаватися до гібридних операцій у Європі.

"Я маю на увазі, що навіть Путін зараз розуміє, що це (війна проти України - ред.) не зовсім спрацювало за планом, але вони залишаються спроможними в інформаційних та психологічних кампаніях. Вони добре розбираються в різних частинах гібридної доктрини", - констатував Фінк.

Як повідомляв Укрінформ, Кремль проводить низку інформаційних операцій, спрямованих проти країн Балтії, з метою створення довгострокових інформаційних умов для виправдання можливих майбутніх військових дій проти цих країн.