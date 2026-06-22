Українські дрони від початку року уразили понад 800 тисяч цілей ворога

Від початку року підрозділи безпілотних систем Сил оборони України уразили понад 800 тисяч верифікованих цілей противника та вивели з ладу близько 167 тисяч російських військових. Наразі саме безпілотні технології забезпечують понад 90% усіх вогневих уражень ворога на фронті та в тилу.

Українські дрони системно руйнують логістику й військовий потенціал окупантів. Серед понад 800 000 підтверджених цілей — ворожа жива сила, артилерія, системи протиповітряної оборони (ППО), РСЗВ, розвідувальні БпЛА, наземні роботизовані комплекси (НРК), автомобільний транспорт, командні штаби, склади з боєприпасами та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ). Найбільш результативним від початку року виявився травень, протягом якого вдалося ліквідувати або важко поранити 31 530 загарбників та уразити понад 181 000 цілей.

Для мотивації та оперативного забезпечення підрозділів у військах діє спеціальна внутрішня система: за кожне підтверджене знищення техніки чи живої сили підрозділи отримують бали, які через платформу Brave1 Market обмінюють на нові дрони, НРК, системи РЕБ та необхідні комплектуючі. Цей механізм також допомагає державі аналізувати ефективність різних технологій і швидко масштабувати найкращі рішення на всю армію. За словами урядовця, українські захисники сьогодні в режимі реального часу створюють абсолютно нову глобальну доктрину ведення війни, виснажуючи ворога одночасно у повітрі, на землі та в економічній сфері.

Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров у Телеграмі.

Сили безпілотних систем ЗСУ в ніч на 21 червня завдали ударів по низці об’єктів російських окупаційних військ у тимчасово окупованому Криму, а також на захоплених територіях Запорізької та Донецької областей.

Сили оборони України 20 червня завдали ураження по Тюменському нафтопереробному заводу («Антипінський») у Росії, який розташований на відстані понад 2000 км від українського кордону.

Українські безпілотники атакували російський пором «Панагія», який, за даними російських джерел, використовувався для транспортування військових вантажів із території Краснодарського краю до тимчасово окупованого Криму.

У ніч проти неділі, 21 червня, безпілотники атакували порт у Керчі в тимчасово окупованому Криму та порт “Кавказ” у Краснодарському краї РФ, унаслідок чого на об’єктах виникли пожежі.

На Придніпровському напрямку, зокрема на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області, російські війська дедалі частіше стикаються з проблемами забезпечення та логістики. Сили оборони України посилили тиск на ключові маршрути постачання, що призвело до подальшого ускладнення маневру та підвезення ресурсів для окупаційних підрозділів.

Українська атака дронами на об’єкти в Московському регіоні, яка відбулася у четвер, стала черговим прикладом, що, за оцінкою CNN, підтверджує ефективність стратегії України з перевантаження російських систем протиповітряної оборони за рахунок масованого застосування безпілотників. За матеріалами UA.News.