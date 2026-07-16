Зеленський: Новий міністр оборони має вирішити проблему "бусифікації"

Президент Володимир Зеленський заявив, що остаточно ще не визначився з тим, хто очолить Міноборони. Проте він не виключив, що міністром оборони може стати ексглава МВС Ігор Клименко, і підкреслив, що його ключовим завданням стане реформа ТЦК.

Про це глава держави повідомив під час спільного з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером спілкування з представниками ЗМІ, передає кореспондент Укрінформу.

"Що стосується Клименка, він мною розглядається, як одна з кандидатур. Я ще не подав відповідних документів в парламент, тому що міністр оборони, міністр закордонних справ, ви знаєте, що це окреме відповідне голосування", - розповів Зеленський.

За його словами, перед майбутнім міністром оборони стоятиме два важливих питання - налагодити ефективний зв'язок з армією та вирішити проблеми, пов'язані з ТЦК.

Президент також заявив, що знищення "ганебних явищ, пов'язаних з "бусифікацією" може бути сильною стороною Ігоря Клименка.

"Я вважаю, що у Клименка знищення ганебних "бусифікаційних" моментів може бути сильною стороною", - сказав глава держави.

Як повідомлялося, сьогодні на площі Франка у Києві та в інших містах Українигромадяни протестують проти відставки Михайла Федорова з посади міністра оборони.

3 липня Міністерство оборони заявило, що готує реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, проводить перевірки окремих ТЦК, а також вивчає всі випадки вилучення телефонів і приниження гідності громадян.