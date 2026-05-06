Зеленський: Визначаємось з реакцією на відмову РФ від "тиші"

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія зірвала режим припинення вогню, запропонований ним із 00:00 в ніч із 5 на 6 травня. Україна обіцяла діяти дзеркально, тому за підсумками доповідей військових і розвідки визначиться з подальшими діями.

"Російська армія продовжила активні бойові дії та терористичні обстріли цієї доби. Вибір Росії - очевидна відмова від тиші та від збереження життів", - сказав Зеленський у середу, 6 травня.

За його словами, на всіх ключових ділянках фронту тривають бої - від початку цієї доби армія РФ здійснила вже майже 30 штурмових дій. Протягом ночі та вранці зафіксовано більше 20 авіаційних ударів із застосуванням понад 70 авіабомб. Вночі Росія атакувала Україну також дронами й ракетами.

"Загалом станом на 10-ту годину ранку російська армія здійснила 1820 порушень режиму тиші - обстріли, спроби штурмів, авіаційні удари, застосування дронів", - сказав президент.

Зеленський: Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально

"Україна чітко заявляла, що діятиме дзеркально, враховуючи нав'язливі російські звернення через ЗМІ та соціальні мережі з проханням влаштувати тишу на час московського параду. Для всіх нормальних людей очевидно, що повномасштабна війна та щоденні вбивства людей - це поганий час для публічних "святкувань", - наголосив Зеленський.

Він додав: "Навіть із відключеним інтернетом та заблокованим зв'язком більшості росіян абсолютно зрозуміло, що їхнє керівництво може вийти з бункера й обрати мир. Наші дипломатичні пропозиції є в російської сторони, і єдине, що потрібно, - це готовність Росії рухатись до реального миру".

Президент повідомив, що за підсумками вечірніх доповідей військових і розвідки Україна визначиться з подальшими діями.

Перемир'я між Росією та Україною

Міністерство оборони РФ оголосило припинення вогню 8 та 9 травня з нагоди річниці перемоги у Другій світовій війні. Там також пригрозили Україні "масованим ракетним ударом по центру Києва" у разі недотримання цього режиму.

Зеленський у відповідь заявив, що Україна не отримувала від РФ жодних офіційних звернень щодо модальності припинення бойових дій. Він підкреслив, що Україна виходить з того, що "людське життя є незрівнянно більшою цінністю, ніж "празднованіє" будь-якої річниці". У зв'язку з цим він оголосив запровадження режиму тиші у ніч на 6 травня.

За матеріалами DW