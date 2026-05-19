"Зміни в динаміці на нашу користь": Президент розповів про ситуацію на фронті

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь військових про українську активність на фронті, російські штурми та протидію окупантам.

Про це він повідомив 19 травня.

"Цей місяць дав зміни в динаміці на нашу користь, на користь України: більше зберігаємо позицій, більше завдаємо уражень. І особливо значний вплив наших далекобійних санкцій проти росії", - заявив глава держави.

Віг затвердив плани український далекобійних ударів на червень.

"Маємо творчо розвинути українські далекобійні санкції, які показали силу в травні. Я вдячний усім нашим воїнам за влучність. Ми обговорили також ситуацію на фронті - Покровський, Костянтинівський напрямки. Харківщина, наше Запоріжжя - по ключових деталях", - зазначив Володимир Зеленський.

Він визначив рішення, які треба реалізувати.

"Під це ми будемо збільшувати постачання засобів у війська. НРК, дрони, окреме фінансування для бойових бригад - це наші незмінні пріоритети", - заявив Президент.

Сили оборони України завдали ударів по одному з найбільших нафтопереробних заводів рф та нафтоперекачувальній станції. За матеріалами АрміяInform.