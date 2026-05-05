ЄС вимагатиме від України податкову реформу в обмін на "макрофін" з 90 млрд євро

Вимога провести податкову реформу та максимально мобілізувати внутрішні доходи українського бюджету буде включена в список умов для отримання Україною наступних траншів макрофінансової допомоги у рамках кредиту ЄС на 90 млрд євро, але її деталі та часові рамки ще обговорюються.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс по завершенню засідання Ради ЄС з економіки та фінансів 5 травня.

"Ми наразі все ще перебуваємо на дуже просунутих етапах переговорів з українською владою щодо умов, які лежать в основі нашої програми макрофінансової допомоги", – заявив Домбровскіс.

Враховуючи те, що перемовини з Україною все ще тривають, посадовець відмовився вдаватися в їх деталі – втім, повідомив, що податкова реформа є частиною вимог ЄС.

"Мобілізація внутрішніх доходів є важливою частиною цих переговорів, як і податкова реформа, проте точні умови та елементи все ще обговорюються", – додав єврокомісар.

Як повідомляла "Європейська правда", ЄС встановлює більш суворі умови щодо реформ для отримання Україною "макрофінансових" траншів кредиту на суму 90 млрд євро, зокрема, запровадження непопулярних змін в оподаткуванні підприємств.

Також повідомлялося, що Київ чинить опір проханню Брюсселя підвищити податки для бізнесу як умові для виділення частини кредиту в розмірі 90 млрд євро