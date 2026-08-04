Суд Швеції ухвалив передати Україні конфісковане судно Caffa, яке вивозило зерно із Криму

Верховний суд Королівства Швеції залишив попереднє рішення в силі і постановив передати Україні конфісковане підсанкційне судно Caffa з "тіньового флоту" РФ.

Про це у коментарі для LIGA.net повідомила керівниця управління інформаційної політики та комунікацій Офісу генпрокурора Мар'яна Гайовська-Ковбасюк.

"Маємо цю інформацію по лінії МЗС, текст рішення до Офісу Генерального прокурора офіційно ще не надійшов. Але, так Верховний Суд Королівства Швеції виніс рішення не розглядати справу за апеляційною скаргою однієї із сторін, тим самим попереднє судове рішення Апеляційного суду є остаточним і таким, що набуло чинності негайно", - уточнила вона.

За даними українського слідства, судно Caffa могло бути залучене до незаконного вивезення продукції з тимчасово окупованих територій України.

Це перший випадок, коли іноземний суд задовольнив запит української прокуратури у межах такого розслідування. Судно Caffa було одним із учасників схеми вивезення українського зерна з тимчасово окупованого Криму до Сирії. За даними проєкту SeaKrime Центру "Миротворець", у червні 2025 року воно після зміни назви, прапора та власника зайшло до окупованого Севастополя, де завантажило близько 3000 тонн ячменю на зерновому терміналі "Авліта". Згодом вантаж доставили до сирійського порту Тартус. Це була одна з перших поставок, якими Росія відновила морське вивезення зерна з окупованих територій України після зміни влади в Сирії.

Про рішення шведського суду також повідомив на сторінці у Facebook уповноважений президента з санкційної політики Владислав Власюк, відзначивши, що це рішення "остаточне".

За даними українського слідства, судно Caffa систематично порушувало в'їзд і виїзд на тимчасово окуповану територію України. Щоб приховати свою діяльність судно використовувало схему з фальшивою реєстрацією - у міжнародних базах значилося як Guinea False.

Судно Caffa затримали у Швеції на початку березня 2026 року.

11 квітня 2026 року поліція Швеції встановила, що судно Caffa до завершення судового процесу буде перебувати під арештом.