Під загрозою "тисяча Зеленського": МВФ обмежив можливість виплат із Пенсійного фонду

Міжнародний валютний фонд зобов'язав Україну не покладати на Пенсійний фонд нові позапланові видатки до завершення програми розширеного фінансування (EFF), яка діє до лютого 2030 року.

Як повідомляє РБК-Україна, про це йдеться в оновленому меморандумі про співпрацю України з МВФ, з яким ознайомилася редакція.

Головне: МВФ обмежив нові витрати Пенсійного фонду до 2030 року. Україна зобов'язалася не покладати на ПФУ нові позапланові видаткові зобов'язання до завершення програми розширеного фінансування. Під питанням опинилися виплати з "тисячі Зеленського". За даними джерел РБК-Україна, нова умова може ускладнити надання додаткових виплат пенсіонерам, які не передбачені законодавством. Індексація пенсій залишається без змін. Нова вимога не стосується щорічної індексації та інших передбачених законом пенсійних виплат. МВФ хоче захистити стійкість пенсійної системи У Фонді вважають, що обмеження позапланових витрат дозволить уникнути додаткового навантаження на ПФУ та підтримає проведення майбутньої пенсійної реформи.

"Не покладати на Пенсійний фонд України нові позапланові видаткові зобов'язання (безперервний структурний маяк)", - йдеться у документі.

У меморандумі наголошується, що ця умова підтримала влада України: "Влада підтверджує відданість стійкій пенсійній реформі і запропонувала запровадити новий безперервний структурний маяк".

Умовою передбачено обов'язкові консультації з експертами МВФ перед передачею ПФУ нових видаткових зобов'язань.

"Мета цього заходу - гарантувати, що такі рішення відповідатимуть довгостроковій фінансовій стійкості пенсійної системи та планам її масштабного реформування", - наголошується у документі.

Нова умова МВФ фактично не дає змоги проводити нові додаткові виплати пенсіонерам.

Як уточнили РБК-Україна джерела, знайомі з результатами переговорів, під питанням зараз виявляться виплати пенсіонерам по 1000 гривень (як правило, що виплачуються в рамках так званої "тисячі Зеленського") та нові ініціативи подібного характеру.

При цьому подальших індексацій пенсій та інших планових виплат, наприклад, до певних значних дат умова МВФ не стосується.

"Це не має відношення до індексації пенсій, а ось щодо додаткових виплат, які у нас відбуваються, у МВФ не в захваті. Мається на увазі виплата 1000 гривень та інші виплати, які не передбачені законом", - сказав співрозмовник.

Нагадаємо, ПФУ останніми роками неодноразово використовувався для фінансування додаткових соцвиплат , не пов'язаних безпосередньо з пенсійним забезпеченням. Зокрема, у 2023-2025 роках через ПФУ здійснювалися виплати за програмою так званої тисячі Зеленського. Тепер будь-яке нове позапланове видаткове зобов'язання фонду має попередньо обговорюватись із експертами МВФ.

Крім того, оновлений меморандум передбачає поступове підвищення тарифів на газ та електроенергію для населення з 2027 року після створення системи адресної соціальної підтримки, а також перенесення на рік запровадження ПДВ для ФОП - відповідний закон має набути чинності з січня 2028 року.