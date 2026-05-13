Уряд оновив наглядові ради "Укренерго" та "Оператора ГТС"
Уряд за поданням номінаційного комітету погодив кандидатури представників держави до наглядових рад двох стратегічно важливих підприємств - "Укренерго" й "Оператора газотранспортної системи України".
Про це Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила в Телеграмі, передає Укрінформ
До наглядової ради "Укренерго" погоджені кандидатури Юрія Бойка, Миколи Брусенка та Єгора Перелигіна, до наглядової ради "Оператора ГТС України" - кандидатура Антона Бендика.
Прем'єрка додала, що у зв'язку із завершення терміну повноважень більшості членів наглядової ради "Укргідроенерго" уряд запускає новий конкурс на відповідні посади.
"Доручили Мінекономіки та держкомпанії якомога швидше провести відповідний відбір", - зазначила Свириденко.
За її словами, Кабінет міністрів уже готує подальші рішення щодо конкурсних відборів до інших енергетичних компанії.
Як повідомляв Укрінформ, у листопаді минулого року Кабмін затвердив план дій щодо оновлення складу наглядових рад і виконавчих органів державних компаній паливно-енергетичного комплексу.
У січні цього року на підставі подання номінаційного комітету уряд призначив новий склад наглядової ради НАЕК "Енергоатом".
2 березня Кабмін призначив оновлений склад наглядової ради НАК "Нафтогаз України".