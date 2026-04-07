У першому кварталі бюджет отримав 938 мільйонів від приватизації

У січні - березні 2026 року до бюджету надійшло 938 млн грн від приватизації.

Про це повідомив Фонд державного майна України, передає Укрінформ.

За даними ФДМУ, у І кварталі 2026 року на приватизацію було виставлено 159 об'єктів. З них по 71 відбулися успішні аукціони, за результатами яких до бюджету надійшло 587,1 млн грн. Загалом протягом перших трьох місяців цього року бюджет отримав від приватизації 938 млн грн з урахуванням частини платежів за аукціонами попередніх періодів.

Серед топ-угоди кварталу - продаж єдиного майнового комплексу ДП "НДІ "Оріон" за 381 млн грн (зростання майже у 9 разів), ДП "Славутський комбінат "Будфарфор" - за 52,9 млн грн, АТ "Коломийський завод сільськогосподарських машин" - за 42 млн грн, зернопереробного комплексу на Київщині - за 6,92 млн грн, нежитлових приміщень в Ужгороді - за 6,2 млн грн (зростання у 17 разів).

Фонд державного майна України 30 березня - 3 квітня 2026 року провів 9 успішних приватизаційних аукціонів, за підсумками яких залучив до бюджету 143,3 млн грн.