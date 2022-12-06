Google розповів про найпопулярніші запити українців у 2022 році

Google розповів, якими були тенденції пошуку у 2022 році. Для цього у компанії проаналізували, що найчастіше шукали українці та до яких тем найбільше зростав інтерес протягом року.

Пошуковим запитом року став "Карта повітряних тривог".

Друге місце посів запит "Новини України", на третьому місці "єДопомога".

Крім того, до першої десятки увійшли такі запити, як "Карта України", "Байрактар" та новий сезон ТВ-шоу "Холостяк".

Кого найчастіше шукали українці в Google у 2022-му?

Цього року найбільше гуглили Олексія Арестовича. Користувачі також цікавилися привидом Києва, головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, колишнім прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та головою Миколаївської ОДА Віталієм Кімом.

Серед географії українці найчастіше гуглили Гостомель, Бучу та Маріуполь. Крім того, до запитів потрапили Чорнобаївка, Херсон та острів Зміїний.

Найбільше серед покупок в Україні шукали генератори. Крім того, українці цікавилися, де купити сіль, бронежилет, марку "руський корабель", а також свічки, повербанк і Starlink.

Які фільми та серіали шукали українці в Google у 2022?

У категорії "Фільми" у 2022 році українців найбільше зацікавив "Людина- павук: Додому шляху нема". Також у першій десятці "Не дивіться вгору", детектив "Смерть на Нілі" та романтичний фільм "Пурпурові серця".

Серед серіалів лідером по запиту став "Дім Дракона", приквел до серіалу "Гра престолів". Крім того, українці цього року цікавились підлітковою драмою "Ейфорія", турецьким серіалом "Почуй мене", новими сезонами серіалів "Мажор", "Гострі картузи" та "Дивні дива", а також лідером минулого року - "Гра в кальмара".

Крім того, у 2022 році українські користувачі шукали відповідь на питання, що таке swift, ленд-ліз і надзвичайний стан. Крім того, українці гуглили, що таке паляниця, байрактар та блекаут. За матеріалами Speka.media