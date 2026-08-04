Світоліна перемогла у другому колі турніру WTA 1000 у Торонто
2026-08-04 22:27
Перша ракетка України Еліна Світоліна успішно стартувала на турнірі WTA 1000 у Торонто з другого кола.
Як повідомляє Укрінформ, українська тенісистка здобула важку перемогу у поєдинку з іспанкою Джессікою Бузас Манейро, вигравши у суперниці на двох тайбрейках.
Світоліна розпочала турнір одразу з другого кола як дев'ята сіяна.
Еліна Світоліна (WTA 9) - Джессіка Бузас Манейро (63) - 2:1 (6:7, 7:6, 6:4).
Зустріч тривала 2 години 47 хвилин.
У третьому колі українка зіграє з переможницею зустрічі між румункою Єленою Габріелою Русе та представницею Австрії Анастасією Потаповою.