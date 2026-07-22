Пілотний 5G у Києві запущено: де працює та як підключитися

Після успішних випробувань у Львові, Харкові та Бородянці технологію 5G офіційно запустили у тестовому режимі в Києві. Зв'язок нового покоління вже доступний у центрі столиці.

Про це повідомляє пресслужба Мінцифри. Де вже працює 5G у Києві: карта покриття

Основна пілотна зона охоплює ділянку від Майдану Незалежності до Бессарабської площі. Крім того, мобільні оператори додатково розгорнули ще кілька локацій, де можна зловити новий сигнал 5G у Києві.

- Запуск 5G у Києві - це ще один важливий крок до сучасної телеком- інфраструктури України. Ми вже бачимо результати пілоту: майже 1,5 млн українців протестували нову технологію, під час випробувань швидкість передавання даних сягала понад 1 Гбіт/с, а середня швидкість становила близько 600-700 Мбіт/с.

Наше завдання зараз - якісно протестувати технологію 5G, щоб після завершення воєнного стану масштабувати її по всій країні, - повідомив Станіслав Прибитько, заступник Міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури.

Як під'єднатися до мережі 5G

Більшість сучасних смартфонів підхоплюють нове покриття автоматично. Якщо ви перебуваєте в зоні дії 5G, але відповідна позначка не з'явилася, виконайте такі кроки:

Перевірте налаштування: переконайтеся, що ваш гаджет підтримує 5G у налаштуваннях стільникових даних, та оновіть операційну систему (ОС).

Вимкніть режим економії: режим енергоощадження часто блокує підключення до 5G.

Перезапустіть мережу: увімкніть і вимкніть “Режим у літаку” або просто перезавантажте телефон.

Перевірте налаштування: переконайтеся, що ваш гаджет підтримує 5G у налаштуваннях стільникових даних, та оновіть операційну систему (ОС). Вимкніть режим економії: режим енергоощадження часто блокує підключення до 5G. Перезапустіть мережу: увімкніть і вимкніть "Режим у літаку" або просто перезавантажте телефон.

Наступним містом, де планується масштабне розширення пілотної мережі 5G, стане Одеса. За матеріалами ICTV Факти