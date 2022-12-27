Кіберполіція припинила роботу 13 ворожих ботоферм - МВС

Працівники кіберполіції припинили роботу 13 ворожих ботоферм.

Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ, передає Укрінформ.

"Виявлено понад півтора мільйона облікових записів у різних соцмережах та поштових сервісах. Їх створювали для поширення проросійських фейків та пропаганди. Для реєстрації акаунтів використано понад 100 тисяч сім-карток, які вже вилучено правоохоронцями", - уточнюється у повідомленні.

Окрім того, за інформацією МВС, фігуранти поширювали шкідливе програмне забезпечення для мобільних телефонів та робили грошові перекази у росію. У результаті цього правоохоронці викрили 31 особу, які причетні до злочинної діяльності.

Як повідомлялося, СБУ викрила під час війни більш як 1 тис. ворожих інтернет - агітаторів, які поширювали фейки про війну в Україні.