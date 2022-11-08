Маск розглядає можливість закрити Twitter пейволом - ЗМІ

Ілон Маск, який нещодавно купив Twitter, розглядає можливість повністю приховати соцмережу за пейволом. Про це розповів колишній редактор The Verge та засновник видання Platformer Кейсі Ньютон з посиланням на джерела.

За його даними, компанія намагається повернути назад співробітників, яких вона звільнила минулого тижня. Крім того, деякі співробітники вважають, що перетворення платної підписки Twitter Blue, які планують провести, можуть призвести до грошових втрат для компанії.

Ньютон також повідомляє, що співробітники Twitter не одержали від Маска жодної офіційної інформації. Після звільнення 50% штату багато хто з працівників не знав, хто є їхнім менеджером.

За даними Ньютона, Маск обговорював можливість впровадити пейволл у Twitter зі своїм радником Девідом Саксом. Варіант, який розглядається, полягає в тому, що користувач зможе переглядати Twitter обмежений час на місяць, щоб продовжити користуватися соцмережею вище за цей час, потрібно буде платити. Сказати, наскільки серйозно Маск і Сакс налаштовані щодо цього нововведення, поки що не можна.

Ньютон також наголошує, що теперішньою версією підписки Twitter Blue користується 100 тисяч людей. Але нова версія, яку планує запровадити Маск, коштуватиме на 37,5% дорожче, що може призвести до втрати передплатників. Яким чином компанія намагатиметься переконати їх у необхідності продовжувати платити за передплату, поки неясно.

Співробітники Twitter намагалися переконати Маска та Сакса у виправданості введення додаткової плати для бізнес-акаунтів, оскільки вони використовують соцмережу для просування своїх продуктів. Але цю ідею відкинули, вважаючи за необхідне ширшу взаємодію.

Крім того, співробітникам стало відомо про плани Маска скоротити кількість реклами у Twitter для користувачів оновленої платної підписки. Але це призведе до того, що компанія втрачатиме по шість доларів на користувача на місяць. Таким чином, Twitter втратить від змін Twitter Blue, а не виграє.

Нагадаємо, з моменту покупки соцмережі Маск встиг запровадити кілька нововведень. Так, "синя галочка" верифікованих облікових записів стане платною, для користувачів, які вийшли з мережі, змінився вигляд стартової сторінки. Крім того, бізнесмен розпустив раду директорів компанії та звільнив половину її співробітників. За матеріалами ZN.ua