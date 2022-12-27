Маск відповів на прогнози Медведєва

Американський підприємець Ілон Маск назвав" абсурдом" міжнародний прогноз на 2023 рік, опублікований експрезидентом РФ Дмитром Медведєвим. Про це бізнесмен написав у Twitter.

У своєму прогнозі Медведєв перерахував ряд досить апокаліптичних прогнозів, включаючи підвищення ціни на нафту до 150 доларів за барель і ціни газу до 5000 доларів за 1 тис.куб. м. Також Медведєв очікує в наступному році розпад США і прихід Ілона Маска до влади в одному з майбутніх осколків Америки.

"Це, безумовно, найабсурдніші прогнози, які я коли-небудь чув, і в той же час вони демонструють дивовижну недостатню обізнаність про прогрес штучного інтелекту і стійкої енергії", - відповів Маск на прогнози Дмитра Медведєва.

Останнім часом колишній президент Росії, який колись вважався лібералом, почав публікувати злісні пости в своїх соцмережах, всіляко підтримуючи військову агресію РФ і погрожуючи західному світу.

У своїх постах Медведєв не соромиться використовувати образливі епітети, хоча залишається офіційною особою в Росії і має високі державні посади. За матеріалами УНІАН.