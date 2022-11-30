Москва обіцяє фінансувати фільми про "Малоросію як історичну область Росії"

Міністерство культури Росії опублікувало 30 листопада теми фільмів, на знімання яких у першу чергу виділять бюджетні гроші.

Гроші з бюджету спрямують, наприклад, на кіно про вчителів, лікарів, інженерів, робітників і військових, яке б "підвищувало їхній соціальний статус". Також за бюджетні гроші пропонують зняти фільм про Росію "як про сучасну, стабільну і безпечну державу, яка надає можливості для розвитку та самореалізації".

Крім того, російська влада хоче побачити у фінансованому бюджетом кіно деградацію Європи, єднання суспільства навколо підтримки армії та "Малоросію як історичну область Росії".

Фінансово підтримають також фільми про "протидію фашизму" та "героїзм і самовідданість російських військових під час спеціальної воєнної операції" в Україні.

Всього у списку 17 тем. За матеріалами Радіо Свобода