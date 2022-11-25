На порталі "Дія" розпочинається тестування послуги подачі заяви для реєстрації шлюбу

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

На порталі можна буде подати заяву на реєстрацію шлюбу і одразу обрати місце та час, формат та зал, де пройде церемонія, а також додаткові послуги, які супроводжують захід. Долучитися до бета-тесту послуги можуть українці, які досягли 18 років та мають електронний підпис.

"Записатися на бета-тест можна тільки парою: наречений та наречена. Хоч це і тестування, ваша заява проходить реальний процес реєстрації", - повідомила Мінцифри.

На початку вересня на порталі "Дія" запрацювала нова послуга у сфері усиновлення - можна буде зареєструватись кандидатом.

Перед цим у державних органах реєстрації актів цивільного стану з'явилась нова функція - шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку "Дія".