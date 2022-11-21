Режисер новорічних мюзиклів пояснив, чому на головні ролі в кіно здебільшого брали російських акторів: це була спланована акція

Відомий український режисер, продюсер та кліпмейкер Семен Горов пояснив, що останні 300 років Росія веде своєрідну культурну війну проти України, що має на меті повне поглинання українського культурного простору. Саме тому глядачі часто бачили у головних ролях в українському кіно російських акторів, а тим часом наші артисти грали переважно другорядних персонажів.

Горов зізнається, що намагався чинити опір таким правилам, проте часто продюсери на каналах відкрито просили запрошувати зірок із РФ. Про це режисер розповів в інтерв'ю Аліні Доротюк для її YouTube-каналу, пише Обозреватель, інформує UAINFO.org.

"Це була спланована акція з поглинання українського культурного простору, яка вже триває років 300 із більшим чи меншим ентузіазмом. Я почув колись, скажімо так, "чутки", що бюджет, який Російська Федерація (різними шляхами: і легальними, і нелегальними) використовує на ідеологічну пропаганду своїх ідей в Україні, - це трохи більше, ніж бюджет України загалом", - розкрив кіно- та теледіяч.

Сам же Горов подарував українцям усіма улюблені новорічні мюзикли: "Вечори на хуторі поблизу Диканьки", "Попелюшка", "Божевільний день або одруження Фігаро", "Сорочинський ярмарок" та багато інших. В них також грали як українські, так і російські артисти. Нерідко у головних ролях з'являлися Філіп Кіркоров, Лоліта Мілявська, Микола Басков та багато інших.

Втім, Горов стверджує, що намагався давати головні ролі таки українцям.

"Коли це почало відчуватися, ми намагалися цьому чинити опір... Ми навіть у кліпах робили якісь кольори наші з натяками, з такими пасхалками", - зауважив режисер.