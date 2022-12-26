Стали відомі лауреати премії імені Лесі Українки у 2022 році

Визначено лауреатів премії імені Лесі Українки у 2022 році за літературно - мистецькі твори для дітей та юнацтва у трьох номінаціях.

Про це повідомляє пресслужба Державного комітету телебачення і радіомовлення у Фейсбуку, передає Укрінформ.

"Після обговорення робіт комітет шляхом таємного голосування визначив лауреатів 2022 року. Відповідні документи будуть направлені Міністерству культури та інформаційної політики України для внесення до уряду проєкту постанови про присудження премії", - йдеться в повідомленні.

У номінації "Літературні твори для дітей та юнацтва" з 21 твору було обрано книгу поезій Олесі Мамчич "Як правильно ревіти", що "сповнена незвичайних рим, порівнянь, словесних каламбурів". Завдяки героям віршів - мудрим кротам, хижим лижам, хамелеону, летючому віслючку - найменші читачі зможуть подолати всі страхіття світу, зауважують у дописі.

Зазначається, що серед запропонованих семи варіантів художніх оформлень книжок для дітей та юнацтва найкращою стала робота Оксани Садовенко для книги "Ти і Малевич", видана ТОВ "Час майстрів".

"Книжка-альбом містить творчі завдання, наліпки, розмальовки, які дають можливість дитині 5-13 років уявити себе учнем чи ученицею Казимира Малевича", - зазначають у відомстві.

Держкомтелерадіо зауважує, що у номінації "Театральні вистави для дітей та юнацтва" було висунуто 12 робіт театральних колективів зі Львова, Миколаєва, Полтави, Івано-Франківська, Черкас, Тернополя, Хмельницького, Сум, Вінниці, Чернігова і Києва. Перемогу здобула вистава "Пливе човен" львівського Першого академічного українського театру для дітей та юнацтва, режисер-постановник - Ірина Ципіна.

"Високий рівень роботи акторів і режисера, автентичні пісні та відтворення обрядів занурюють глядача у вирій казкових подій. Виставу треба дивитися в спеціальних окулярах. Це дає можливість глядачу відчути себе всередині дійства", - підкреслюється у дописі.

Водночас у номінації "Кінотвори для дітей та юнацтва" була запропонована єдина робота - короткометражний фільм "Папині кросівки" компанії "Пронто фільм". Через відсутність творчої конкуренції комітет увалив рішення не присуджувати премію.

Як повідомлялося, премія Кабінету Міністрів України імені Лесі Українки за літературно-мистецькі твори для дітей та юнацтва заснована за пропозицією Держкомтелерадіо в 2004 році. Вона присуджується щороку у чотирьох номінаціях до дня народження Лесі Українки за твори, які сприяють вихованню підростаючого покоління у дусі національної гідності, духовної єдності українського суспільства та здобули широке громадське визнання. За матеріалами Держкомтелерадіо, Facebook