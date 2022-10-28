Українцям дали поради, як убезпечитися від дезінформації

Міністерство культури та інформаційної політики надало рекомендації щодо виявлення дезінформації у медіапродуктах.

Відповідну інфографіку розміщено на Телеграм-каналі відомства, передає Укрінформ.

Зокрема, у МКІП радять найперше звернути увагу на грамотність тексту, звернути увагу на помилки. Водночас потрібно переконатися в раціональності тексту й об'єктивності автора із викладеного питання.

МКІП також рекомендує проаналізувати заголовок і звернути увагу, чи не відредаговані фото й відео. Також відомство наголошує, що необхідно звертатися лише до надійних джерел.