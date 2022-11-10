В Україні вже є перші провайдери, які дають інтернет в умовах відключень світла - Мінцифри

В Україні вже є перші провайдери, які реалізували технологію, що повністю адаптована до роботи в умовах відключень світла. Про це розповів директор департаменту щодо розвитку фіксованого інтернету Міністерства цифрової трансформації Юрій Мацик в інтерв'ю "Детектор-медіа".

Представник Мінцифри не назвав жодного конкретного провайдера. Проте пояснив, за якою ознакою слід їх обирати.

"Це технології, за яких інтернет-мережі потрібно менше електроживлення. Зокрема, так працює технологія PON", - зазначив він.

За його словами, сьогодні провайдерам доведеться швидко змінювати технології, у противному разі відбудеться перерозподіл ринку.

"Операторам бажано змінити технологію з активної на пасивну (за прикладом PON, - ред.). Перерозподіл на ринку вже відбувається. Компанії, які не готові до нових викликів, можуть втратити багато користувачів. Адже абоненти переходять до тих, хто може забезпечити стабільний доступ в інтернет навіть без світла. Бізнес, що гнучко адаптується до складних умов, виживе та збільшить кількість своїх абонентів", - упевнений Мацик.

Він також додав, що деякі телеком-компанії почали переходити на ці технології ще до того, як проблема стала очевидною.

"Деякі телеком-компанії, що раніше перейшли на PON, у п'ять разів знизили щомісячні витрати на електроенергію. Також їм потрібно менше інвестувати, щоби підтримувати інтернет-мережі під час відсутності світла. А деякі вже повністю готові до сьогоднішніх викликів. Їхні користувачі мають можливість користуватись інтернетом навіть під час блекаутів. Wi-Fi буде доступним, якщо абоненти облаштують резервне живлення для домашнього роутера через павербанк, блок безперебійного живлення або інші пристрої", - розповів представник Мінцифри.

Щодо термінів осучаснення мереж, за словами Мацика, якщо займатися цим з нуля, на це піде кілька місяців.

" Їм потрібно повністю оновити й модернізувати власну мережу. Тобто замінити все обладнання і збудувати нову мережу. Це не швидкий процес. Щоб перейти на PON у межах одного мікрорайону в невеликому місті, знадобиться кілька місяців. Звісно, якщо є обладнання", - розповів він.

Він також додав, що можливості зменшення проблем з інтернетом на нинішньому етапі знаходиться також у руках самих споживачів та місцевих влад.

Користувачі можуть допомогти розвантажити мобільні мережі. Зокрема, замість відео й зображень віддавати перевагу текстовим повідомленням. А великі файли завантажувати, коли підключені до Wi-Fi.

"Радимо мобільним операторам нагадувати користувачам про це", - зазначив він.

Зі свого боку, Мінцифри зараз взаємодіє з місцевою владою, щоб базові станції були серед категорії об'єктів, де вимикають світло в останню чергу.

"Також ведемо переговори з донорами, щоб забезпечити операторів обладнанням для резервного живлення", - додав Мацик.

Крім того, радять в Мінцифри, щоб на якість зв'язку та роботу базових станцій не впливала відсутність електроенергії, операторам доцільно об'єднувати зусилля з іншим бізнесом.

"Зокрема з компаніями, що працюють поряд із базовими станціями та мають потужні стаціонарні генератори, - домовлятися спільно живитися від них. Так мешканці навколо матимуть зв'язок", - зазначив представник Мінцифри. За матеріалами Детектор Медіа ,ZN.ua