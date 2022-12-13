Верховна Рада України ухвалила Закон "Про медіа"

13 грудня український Парламент ухвалив у другому читанні й в цілому Закон України "Про медіа". За нього проголосували 299 народних депутатів.

Таким чином, Україна зробила ще один крок на шляху до європейської інтеграції.

Ухвалення Закону "Про медіа" є реалізацією пункту про узгодження вітчизняного аудіовізуального законодавства з європейським, а це - одна із семи вимог до України у зв'язку з набуттям нею статусу країни-кандидата на вступ до Європейського Союзу. Цей закон розроблений з урахуванням вимог Європейської директиви про аудіовізуальні медіапослуги, а також стандартів Ради Європи. Голова Національної ради Ольга Герасим'юк, інші члени медіарегулятора послідовно підтримували законодавчу ініціативу і постійно наголошували на важливості ухвалення документа.

Закон України "Про медіа" покликаний: o створити рівні можливості/умови для діяльності всіх типів медіа на ринку; o врахувати новий рівень технологічного розвитку у сфері медіа; o об'єднати повноваження щодо нагляду за діяльністю різних видів медіа в одного регулятора; o посилити захист інформаційного поля країни.

Над Законом України "Про медіа" упродовж останніх кількох років працювала робоча група, до якої увійшли представники медіаіндустрії, регулятора, громадських організацій. До аналізу тексту законопроєкту були залучені міжнародні експерти у сфері медіа. До складу робочої групи входив і член Національної ради Олександр Бурмагін.

Закон України "Про медіа" замінить кілька застарілих законів - "Про телебачення і радіомовлення", "Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення", "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні", "Про інформаційні агентства", "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації", "Про захист суспільної моралі".

Крім того, вносяться зміни до різних законодавчих актів, щоб узгодити термінологію та інші аспекти із новим Законом "Про медіа", а також зміни до законодавства про рекламу і Виборчого кодексу в частині висвітлення в медіа виборчого процесу та поширення передвиборної агітації.

Закон "Про медіа" відповідно до Перехідних положень набуває чинності через три місяці з дня його опублікування. Водночас щодо певних положень визначені окремі строки.

Закон "Про медіа" має підписати Президент України Володимир Зеленський.