Зеленський потрапив у шортліст "Людини року" за версією журналу Time

Американський впливовий журнал Time оголосив десяток кандидатів, які увійшли до шортлісту "Людини року" за підсумками 2022 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Today.

Ім'я переможця стане відомо у середу, 7 грудня.

"Протягом року Президент України Володимир Зеленський став обличчям демократії в міжнародному масштабі після початку вторгнення росії. У світі, затьмареному інформацією та надлишком мовлення, щоденні відеозвіти Зеленського про війну в його країні закликають світ не забувати про конфлікт, який продовжує розгортатися в Україні. Зусилля Зеленського вивели його на передову бойових дій - він не просто фігура. У травні Президент відвідав битву, де українські та російські війська боролися за контроль над Донбасом, ключовим місцем, що у східному регіоні України. Через декілька місяців, у листопаді, він вийшов на вулиці з людьми в українському Херсоні, щоб відсвяткувати їхнє звільнення, коли російські війська відступили з цього міста", - йдеться у дописі.

Зазначається, що до шортлісту також потрапили лідер КНР Сі Цзіньпін, глава SpaceX, Tesla й Twitter Ілон Маск, Верховний суд США, учасники протестів в Ірані, декілька американських політиків, захисників контролю за зброєю у США та колишня дружина Джеффа Безоса МакКензі Скотт.