Журналістку з Маріуполя підозрюють у роботі на телебаченні окупантів - ЗМІ

Дівчину, яка залишилась в окупованому Маріуполі, підозрюють у роботі на пропагандистське ЗМІ, яке маніпулює думкою місцевих. Ми знайшли ймовірну колаборантку в сюжетах окупантів та на відео, де вона голосує на псевдореферендумі за окупацію частини території України.

Про підозрювану розповіли в Офісі Генерального прокурора.

За даними слідчих, наприкінці 2021 року мешканка Маріуполя, маючи журналістську спеціальність, влаштувалась у місцевий телеканал "ТВ7". Однак після окупації міста вона не евакуювалась і залишилась у Маріуполі.

На початку вересня 2022 року фігурантка начебто стала "кореспонденткою" на пропагандистському телеканалі "Мариуполь 24".

"Підтримуючи політику ворога, вона здійснює підбір тем і спікерів для проросійських новинних сюжетів, організовує зйомки, забезпечує інформаційну діяльність каналу загарбників, поширюючи "правильні новини" задля маніпулювання свідомістю мешканців захопленого агресором міста", - стверджують правоохоронці.