Байден закликав Бухарестську дев'ятку продовжити підтримку України

Президент США зазначив, що ситуація у Європі змінилась після того, як РФ почала повномасштабне вторгнення в Україну.

Президент США Джо Байден закликав лідерів Бухарестської дев'ятки (В9) продовжити критично важливу підтримку України й українців. Про це американський лідер заявив на засіданні B9 у Варшаві у середу, 22 лютого.

За його словами, на карту у цьому конфлікті поставлено не тільки цілісність і суверенітет України, а й свободу демократій у Європі та в усьому світі.

Він наголосив на необхідності продовжувати найтіснішу взаємодію у рамках Північноатлантичного альянсу. У зв'язку з цим було важливо зібратися у форматі B9 - формуванні країн східного флангу НАТО - і обговорити питання колективної безпеки.

Голова Білого дому наголосив, що всі члени Північноатлантичного альянсу доклали зусиль, щоб посилити НАТО, і, за його словами, Альянс ще не був таким потужним, як тепер. У цьому контексті Байден водночас підтвердив залізну відданість США захищати союзників у Європі.

"П'ята стаття (Статуту НАТО. - Ред.) є священним зобов'язанням, яке взяли на себе Сполучені Штати. Ми будемо захищати буквально кожен дюйм НАТО, кожну п'ядь НАТО, і це важливий момент", - зазначив він.

Байден окремо відзначив роль генсека НАТО Єнса Столтенберга, який "робив неймовірну роботу" протягом довгого часу.

Американський президент також додав, що ситуація у Європі "радикально змінилась" після того, як більш як 100-тисячний військовий контингент вторгся на територію іншої держави. Він закликав колег докласти зусиль, щоб виправити цю ситуацію.

Байден під час свого виступу у Варшаві звернувся до росіян і запевнив, що США не збираються чинити агресію щодо РФ.

Крім того, Байден під час зустрічі у Варшаві із президентом Молдови Маєю Санду підтвердив підтримку Сполученими Штатами суверенітету Молдови. За матеріалами Кореспондент.net