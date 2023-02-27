Через "Дію" дозволили подавати заяву про шлюб

На порталі "Дія" відтепер можна онлайн подати заяву про реєстрацію шлюбу.

Процес подання заяви триває менше 15 хвилин. Вам лише потрібно з'явитися у ДРАЦС у день одруження.

Про це 27 лютого повідомили в Міністерстві цифрової трансформації України.

Що потрібно для того щоб подати заяву: Авторизуватися на порталі Дія та перейти у розділ "Сім'я" Обрати послугу "Заява про шлюб" Заповнити заяву та обрати час і місце реєстрації Сплатити адміністративний збір Підписати заяву електронним підписом Щоб ваш партнер авторизувався у своєму кабінеті на порталі, перейшов на заяву за посиланням з пошти та підписав її електронним підписом.

Після цього обраний ДРАЦС надішле вам відповідь та деталі щодо церемонії на пошту.