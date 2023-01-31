Чотири нордичні країни залишають Міжнародну федерацію журналістів, звідки не виключили росЗМІ

Представники Фінляндії, Норвегії, Данії та Ісландії оголосили про вихід із Міжнародної федерації журналістів через питання до процесу прийняття рішень в організації, у тому числі й через те, що членами організації досі залишаються представники контрольованих Кремлем пропагандистських ресурсів.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

МФЖ (International Federation of Journalists, IFJ) об’єднує понад пів мільйона журналістів зі 146 країн та позиціюють себе як організація, що є "глобальним голосом" медійників.

Медійники чотирьох нордичних країн пояснили свій вихід нібито недемократичними практиками, неетичним фінансуванням і тим, що МФЖ досі не вигнала зі свого складу представників російських держЗМІ.

Очільниця Спілки журналістів Фінляндії Ханне Ахо пояснила, що вони мають питання до того, як організовуються конгреси й виборні процедури в організації та до прозорості прийняття рішень. Серед питань до фінансування - проведення тогорічного світового конгресу організації в Омані, де ситуація зі свободою ЗМІ не найкраща. За словами Ахо, майже всю суму на організацію заходу профінансували державні відомства і приватні компанії з Оману.

Також серед претензій - ігнорування IFJ ситуації зі Спілкою журналістів Росії, члени якої підтримують агресивну війну Росії та створили осередки на окупованих територіях України, проте досі залишаються членами МФЖ.

За її словами, спілки журналістів нордичних країн неодноразово висловлювали свої зауваження й питання, але без результату.

У IFJ, втім, заявляють, що виконавчий комітет почав процедуру призупинення членства та виключення Спілки журналістів Росії; заступник генерального секретаря організації назвав усі закиди неправдою і наклепом.