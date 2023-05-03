Керівників Google і Microsoft запросили на зустріч у Білому домі щодо штучного інтелекту

Керівники компаній Google, Microsoft, OpenAI і Anthropic, що входять до складу Alphabet Inc, зустрінуться в четвер з віцепрезидентом Камалою Гарріс і вищими посадовими особами адміністрації президента, щоб обговорити ключові питання штучного інтелекту.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на офіційного представника Білого дому, передає Укрінформ.

"У зустрічі в четвер візьмуть участь керівник апарату Байдена Джефф Зенц, заступник керівника апарату Брюс Рід, радник з національної безпеки Джейк Салліван, директор Національної економічної ради Лаель Брейнард і міністр торгівлі Джина Раймондо, серед інших", - повідомив представник Білого дому.

У запрошенні сказано, що президент Джо Байден "очікує, що такі компанії... мають пересвідчитися у безпечності їхніх продуктів, перш ніж робити їх доступними для громадськості".

Занепокоєння щодо технології ШІ включають порушення конфіденційності, упередженість і побоювання, що вона може сприяти поширенню шахрайства і дезінформації.

У квітні президент США заявив, що ще не з'ясовано, чи є ШІ небезпечним, але підкреслив, що технологічні компанії несуть відповідальність за безпечність своїх продуктів. За його словами, соціальні мережі вже продемонстрували, якої шкоди можуть завдати потужні технології без належних гарантій.

У понеділок депутати Ради з внутрішньої політики Білого дому та Управління з науково-технічної політики Білого дому написали в блозі про те, що технологія ШІ може становити серйозний ризик для працівників.

Google за підтримки Міністерства цифрової трансформації запускає безоплатний курс "Основи AI", щоб допомогти українцям розвинути практичні навички використання штучного інтелекту.