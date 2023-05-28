Китай видалив 1,4 мільйона дописів у соцмережах в рамках боротьби з "дезінформацією"

Адміністрація кіберпростору Китаю (CAC) повідомила про видалення 1,4 млн постів у соціальних мережах в рамках двомісячного розслідування ймовірної дезінформації.

Про це повідомляє Reuters.

Китайський регулятор кіберпростору закрив 67 тис акаунтів у соціальних мережах і видалив сотні тисяч постів у період з 10 березня по 22 травня.

Починаючи з 2021 року, Китай націлився на мільярди акаунтів у соціальних мережах, намагаючись "очистити" свій кіберпростір і полегшити владі контроль над ним.

Під час останньої кампанії були видалені акаунти в популярних китайських соціальних мережах, зокрема WeChat, Douyin і Weibo, які підпадають під категорію "власних медіа" - термін, що в широкому сенсі означає акаунти, які публікують новини та інформацію, але не є державними або схваленими державою.

За даними CAC, з 67 тис акаунтів, які були назавжди закриті, майже 8 тис були видалені за "поширення фейкових новин, чуток і шкідливої інформації".

Близько 930 тис інших акаунтів зазнали менш суворих покарань - від видалення всіх підписників до призупинення або скасування привілеїв на отримання прибутку.

Також в рамках окремої кампанії регулятор нещодавно закрив понад 100 тис акаунтів, які нібито спотворювали інформацію про ведучих новин і медіа-агентства, щоб протистояти зростанню кількості фейкових новин в Інтернеті, що поширюються за допомогою технологій штучного інтелекту.

Крім того, CAC заявив, що його остання кампанія була спрямована на майже 13 тис фальшивих військових акаунтів з такими назвами, як "Командування Червоної армії Китаю", "Китайські антитерористичні сили" і "Ракетні війська стратегічного призначення".

Ще близько 25 тис інших акаунтів були націлені на державні установи, такі як центри контролю і профілактики захворювань і державні науково-дослідні інститути.

Майже 187 тис були покарані за те, що видавали себе за засоби масової інформації, а понад 430 тис нібито пропонували професійні консультації або освітні послуги, не маючи відповідної професійної кваліфікації.

Агентство зазначає, що Пекін часто заарештовує громадян і піддає цензурі акаунти за публікацію або обмін фактичною інформацією, яка вважається чутливою або критичною щодо Комуністичної партії, уряду або військових, особливо коли така інформація стає вірусною.

За матеріалами Економічна правда.