Маск обмежує кількість переглядів твітів на добу

Власник Twitter Ілон Маск заявив, що соцмережа тимчасово обмежує для користувачів кількість переглянутих постів на добу.

"Щоб усунути екстремальний рівень збору даних і маніпулювання системою, ми застосували тимчасові обмеження", - написав Маск на своїй сторінці.

Спочатку він написав, що обмеження буде у 6000 постів на добу, які можна прочитати, для користувачів з синьою галочкою, до 600 постів на добу для інших акаунтів і до 300 для нових користувачів.

Пізніше Маск написав, що кількість постів на добу незабаром зросте до 8000 для верифікованих акаунтів, 800 для неверифікованих і 400 для нових неверифікованих акаунтів.

To address extreme levels of data scraping & system manipulation, we've applied the following temporary limits:

- Verified accounts are limited to reading 6000 posts/day - Unverified accounts to 600 posts/day - New unverified accounts to 300/day- Elon Musk (@elonmusk) July 1, 2023

Раніше стало відомо, що Twitter вимагатиме від користувачів мати обліковий запис, щоб переглядати твіти. Маск назвав це "тимчасовим надзвичайним заходом".