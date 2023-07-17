Пошкодження Кримського мосту призвело до істерик пропагандистів рф

Друге з початку війни суттєве пошкодження Кримського мосту очікувано призвело до істеричних висловлювань політиків та пропагандистів у РФ. Склалось враження, що вони навіть змагаються у "дотепності" один з одним.

Нагадаємо, внаслідок нічних вибухів обвалилася частина дорожнього полотна, утворивши прірву, інша частина просіла. Загинуло двоє людей. Рух мостом зупинено. Залізнична ділянка не пошкоджена.

Через неоднозначні коментарі, у медіа пишуть, що атаку надводними човнами на міст було організовано СБУ та ВМС. У Росії почалась істерика, яка була прогнозованою.

Зокрема, прес-секретар Путіна Д.Пєсков заявив, що диктатор дав доручення щодо "організації руху транспорту на Кримському напрямку" і початку "ремонтно-відновлювальних робіт". За його словами, до Криму вилітає Марат Хуснуллін - заступник прем'єра РФ з питань будівництва та ЖКГ.

За словами Пєскова, Путін близько 19:00 за Києвом проведе нараду по відеозв'язку щодо ситуації з Кримським мостом, а Хуснуллін доповість із місця.

Крім того, він заявив, що "зернова угода" фактично зупинена, але РФ нібито негайно повернеться до неї, як тільки "домовленості, що її стосуються", буде виконано. Водночас Пєсков відкинув, що вибух на Кримському мосту здатний вплинути на "зернову угоду".

У свою чергу колишній президент країни-агресорки Д.Медведєв, відомий схильністю до алкоголю, у своєму Telegram-каналі написав, що "з терористами" неможливо боротися "міжнародними санкціями, залякуванням чи умовляннями".

"Треба підривати їхні власні будинки та будинки їхніх родичів. Шукати та ліквідувати їхніх спільників, відмовляючись від прісної ідеї судового процесу над ними. Але головне - знищувати найвище керівництво терористичних формувань, у яких щілинах би ці комахи не ховалися. Це важко, але можливо" , - пригрозив він, змовчавши, що саме РФ веде злочинну війну проти України, щодня вбиваючи мирних громадян, зруйнувавши Маріуполь, Бахмут та ще десятки міст, сотні сіл.

У попередній раз він погрожував ядерною зброєю.

Відома казкарка, російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила, що до атаки нібито можуть бути причетні британські спецслужби. Виходячи з цього припущення, Сімоньян розмріялася про удар Росії по Тауерському мосту в Лондоні. Відповідні фантазії пропагандистка описала у своєму Telegram- каналі.

"Якщо правда, що атаку на Кримський міст здійснили за допомогою британських спецслужб, чи робить це легітимною ціллю Тауерський міст? Як на мене - так цілком", - видала Симоньян, зі властивою їй "безпосередністю", прирівнявши британський інфраструктурний об'єкт до законної військової цілі, якою для України є побудований окупантами міст у Криму, через який забезпечується окупаційне угруповання РФ на українській території.

На думку Симоньян, Росія має атакувати західні країни, які постачають українській армії дрони.

"Усім уже зрозуміло, що безпілотники - це зброя. Ось і треба прирівняти їх до зброї з усіма наслідками з точки зору продажу та розповсюдження", - заявила пропагандистка.