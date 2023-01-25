Російські хакери атакували урядові сайти Німеччини після рішення про танки

Російські хакери атакували низку німецьких урядових вебсайтів.

Це, ймовірно, сталося у відповідь на рішення Німеччини про постачання танків в Україну.

Як повідомляє з посиланням на дані Федерального відомства з інформаційної безпеки (BSI), зафіксовано розподілені DDoS-атаки. Від них постраждали сайти федерального уряду та аеропорту Гамбурга.

"Деякі вебсайти наразі недоступні", - повідомляє агентство, додавши, що немає жодних ознак прямого впливу на відповідні служби.

Танки Leopard для України: що відомо

Увечері, 24 січня, канцлер Німеччини Олаф Шольц після багатомісячних дискусій з союзниками затвердив постачання Україні танків Leopard. Також Берлін дозволив реекспорт вітчизняної важкої броні й іншим європейським країнам.

За словами міністра оборони ФРН, відправка першої партії Leopard в Україну очікується не менше ніж за три місяці.

Відомо, що 12 країн-учасниць "Рамштайна" погодилися передати ЗСУ близько 100 Leopard. За матеріалами УНІАН.